Arkadaşlarıyla hırsızlık yapan oğlunu yakalattı

ALINAN bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.T. (18), A.Y. (18) ve M.B. (15), girdikleri liseden 5 televizyon, 5 bilgisayar, semaver, çay ve şeker çalarak kayıplara karıştı. Çalınan eşyalar, şüphelilerden İ.T.'nin evine getirilerek saklandı. İ.T.'nin babası Salih T. (62), oğlunun hırsızlık yaptığını anlayınca polise giderek oğlunu ve suç ortaklarını ihbar etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleriyse şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Oğlunun tekrar hırsızlık yapması halinde yine ihbar edeceğini belirten baba Salih T., “Eve televizyon ve bilgisayar getirdi. Kafası yerinde değildi, sarhoştu. Hırsızlık yaptığını anladım. Ben de polise giderek ihbar ettim. İlk kez böyle bir şey yaptı ama ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Yine yaparsa yine ihbar ederim. Devlete ve vatana karşı yapılan hatayı ben kabul etmiyorum” dedi.

Öte yandan, 3 hırsızın okulda yaptığı hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.