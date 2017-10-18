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Arkadaşının 61 yaşındaki annesine tecavüz etti

Cezaevinden yeni çıkan ve arkadaşının 61 yaşındaki annesine silah zoruyla tecavüz ettikten sonra talihsiz kadının ziynet eşyalarını gasp eden zanlı yakalandı

Arkadaşının 61 yaşındaki annesine tecavüz etti

Cezaevinden yeni çıkan ve arkadaşının 61 yaşındaki annesine silah zoruyla tecavüz ettikten sonra talihsiz kadının ziynet eşyalarını gasp eden zanlı yakalandı

18 Ekim 2017 Çarşamba 09:15
Arkadaşının 61 yaşındaki annesine tecavüz etti
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ANKARA'DA 15 gün önce tanıştığı arkadaşı G.Y.'nin annesi F.Y.'ye silah zoruyla tecavüz edip ziynet eşyalarını yağmalayan zanlı yakalandı.
 
CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTI
 
Yenimahalle ilçesinde 15 gün önce meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen N.A., hemşehrisi olduğunu öğrendiği G.Y. ile tanıştı. İki arkadaş kısa sürede samimi oldu. Para alışverişiyle G.Y.'nin güvenini kazanan N.A., annesiyle birlikte yaşayan arkadaşının evine girip çıkmaya başladı.
 
SİLAH ZORUYLA TECAVÜZ
 
Eve arkadaşının bulunmadığı sırada giden N.A. kendisine kapıyı açan arkadaşının annesine silah zoruyla tecavüz etti. Ardından da 61 yaşındaki talihsiz kadının ziynet eşyalarını gasp eden N.A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen N.A. tutuklandı.

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CezaeviTecavüzSilah Zoru
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