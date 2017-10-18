Arkadaşının 61 yaşındaki annesine tecavüz etti

ANKARA'DA 15 gün önce tanıştığı arkadaşı G.Y.'nin annesi F.Y.'ye silah zoruyla tecavüz edip ziynet eşyalarını yağmalayan zanlı yakalandı.



CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTI



Yenimahalle ilçesinde 15 gün önce meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen N.A., hemşehrisi olduğunu öğrendiği G.Y. ile tanıştı. İki arkadaş kısa sürede samimi oldu. Para alışverişiyle G.Y.'nin güvenini kazanan N.A., annesiyle birlikte yaşayan arkadaşının evine girip çıkmaya başladı.



SİLAH ZORUYLA TECAVÜZ



Eve arkadaşının bulunmadığı sırada giden N.A. kendisine kapıyı açan arkadaşının annesine silah zoruyla tecavüz etti. Ardından da 61 yaşındaki talihsiz kadının ziynet eşyalarını gasp eden N.A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen N.A. tutuklandı.