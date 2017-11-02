Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113024
ALTIN
156.270
DOLAR
3.8151
STERLİN
5.0504
EURO
4.4356
3 gece az uyuyan paranoyak oluyor
3 gece az uyuyan paranoyak...
2 Kasım 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
1 Kasım Günlük Burç Yorumu
2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
2 Kasım 2017 Antalya -...
banner468

Arkadaşını öldüren gence 7 yıl 10 ay 5 gün hapis

Samsun'da arkadaşını çıkan tartışmada bıçakla öldüren genç, yargılandığı mahkeme tarafından toplam 7 yıl 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı

Arkadaşını öldüren gence 7 yıl 10 ay 5 gün hapis

Samsun'da arkadaşını çıkan tartışmada bıçakla öldüren genç, yargılandığı mahkeme tarafından toplam 7 yıl 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı

02 Kasım 2017 Perşembe 07:50
Arkadaşını öldüren gence 7 yıl 10 ay 5 gün hapis
banner404

OLAY, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki hayvan pazarında 24 Mart tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Aykut A., telefonla kendisini soran eşine küfür ettiği iddiasıyla aralarında kırgınlık bulunan 48 yaşındaki Serhat Ç.'yi çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Serhat Ç., hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklanan Aykut A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten adam öldürmek" suçundan dava açıldı.
Bugün görülen davanın son duruşmasında Aykut A.'nın avukatı Ata Giritli yaptığı savunmada, "Sanık ile maktul arkadaşlar. Maktulün alkollü olması sebebiyle müvekkilin eşine telefonda küfür etmesi üzerine olaydan sonra da maktulün özür dilemesi üzerine barıştıkları olay doğrudur. Maktul ile sanık arasında husumet bulunmamaktadır. Olay günü arkadaşları ile bir araya gelmişlerdir. Serhat burada maktule soğuk davranması üzerine maktul yumruk vurarak sanığı yere düşürmüştür. Burada sanık kendini korumak için bıçak kullanmış ve maktulü sol bacağının uyruk kısmından yaralamıştır. Bıçak atar damara gelerek ölüme sebep olmuştur. Maktulün tavırlarına karşı kendini korumak için bıçak kullanmıştır. Öldürme kastı ile nitelendirilmesi hatadır. Haksız tahrik altında kasten yaralama sonucu ile adam öldürmeye neden olma suçunun unsurları mevcuttur" dedi.
Aykut A. ise "Ölen yapısı gereği çok saldırgandır. Sağlıklı bir insan değildir. Kasten öldürmedim. Beraatimi ve tahliyeli istiyorum" diye konuştu. 
Mahkeme heyeti Aykut A.'yı "kastı aşan yaralama sonucu adam öldürmek" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün ve bıçaktan 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 25 gün olmak üzere toplam 7 yıl 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SamsunKışla Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokak ortasında cinayet
Sokak ortasında cinayet
Torbacıyı gözaltına almak isteyen polise saldırı!
Torbacıyı gözaltına almak isteyen polise saldırı!
Sobaya döktüğü tiner hayatına mal oldu
Sobaya döktüğü tiner hayatına mal oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim