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Arkadaşını öldürdü, sürünerek kaçmaya çalışırken yakalandı!

Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu bedensel engelli Kasım Seyid, birlikte alkol alıp tartıştığı arkadaşı Salih Seyid'i (61) bıçaklayarak öldürdü. Sokakta sürünerek kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Kasım Seyid ile ona yardım eden Ahmet Elbeyt, tutuklandı

Arkadaşını öldürdü, sürünerek kaçmaya çalışırken yakalandı!

Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu bedensel engelli Kasım Seyid, birlikte alkol alıp tartıştığı arkadaşı Salih Seyid'i (61) bıçaklayarak öldürdü. Sokakta sürünerek kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Kasım Seyid ile ona yardım eden Ahmet Elbeyt, tutuklandı

05 Nisan 2018 Perşembe 11:40
Arkadaşını öldürdü, sürünerek kaçmaya çalışırken yakalandı!
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OLAY, dün sabaha karşı Türkmeydanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öğrenilen Suriyeli Salih Seyid, Ahmet Elbeyt ve Kasım Seyid, birlikte kaldıkları evde alkol aldı. Bu sırada arkadaş grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Kasım Seyid, üzerinde bulunan bıçağı çıkarıp, Salih Seyid'e sapladı. Vücuduna ve bacaklarından bıçak darbesi alan Salih Seyid, aşırı kan kaybı sonucu olay yerinde öldü.

Bu sırada evde bulunan Ahmet Elbeyt ise polise ihbarda bulundu. Arkadaşını bıçakla öldüren bedensel engelli Kasım Seyid, polise yakalanmamak için sürünerek evden çıktı. Bu sırada ihbarla olay yerine gelen polis sokakta sürünerek kaçmaya çalışan Kasım Seyid'i ve Ahmet Elbeyt'i yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları incelemede 3 arkadaşın birlikte alkol aldıkları daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucunda Salih Seyid'in öldürüldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen Salih Seyid'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS TEKERLEKLİ SANDALYE TEMİN ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgulamalarının ardından polisin temin ettiği tekerlekli sandalyeyle adliyeye sevk edilen Kasım Seyid ile Ahmet Elbeyt, 'Kesici aletle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaSuriyeSalih SeyidAhmet Elbeyt
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