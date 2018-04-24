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Arkadaşı boğulurken suya atladı, arkadaşı kurtuldu kendisi can verdi

Artvin Yusufeli'de derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen lise öğrencisi Melisa boğularak öldü, arkadaşı ise boğulmak üzereyken kurtarıldı

Arkadaşı boğulurken suya atladı, arkadaşı kurtuldu kendisi can verdi

Artvin Yusufeli'de derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen lise öğrencisi Melisa boğularak öldü, arkadaşı ise boğulmak üzereyken kurtarıldı

24 Nisan 2018 Salı 09:27
Arkadaşı boğulurken suya atladı, arkadaşı kurtuldu kendisi can verdi
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ARTVİN'İN Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen Melisa Kazan (18) boğularak öldü, arkadaşı Ayşe Balcı (18) ise boğulmak üzereyken kurtarıldı.

AKINTIYA KAPILAN ARKADAŞINI GÖRÜNCE SUYA ATLADI

Yusufeli ilçesi Narlık köyünde meydana gelen olayda, bir grup lise öğrencisi Nizgivan deresi kenarında piknik yaptığı sırada, Ayşe Balcı dereye girdi, akıntıya kapıldı. Melisa Kazan da arkadaşını kurtarmak için suya atladığı sırada akıntıya kapıldı.

ARKADAŞI KURTULDU, KENDİSİ SUDA BOĞULDU

Gruptaki diğer arkadaşları Ayşe Balcı'yı boğulmak üzereyken sudan çıkarmayı başardı, Melisa Kazan ise boğularak hayatını kaybetti. Kazan'ın cansız bedeni arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı. Ayşe Balcı, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arkadaşını kurtarmaya çalışırken boğulan Melisa Kazan'ın cesedi ise olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazan'ın cesedi savcılık kararı ile otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ArtvinYusufeliMelisa Kazan
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