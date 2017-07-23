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Arkadaş şakası az kalsın faciayla bitiyordu

Malatya’da, oyun oynadığı sırada kendisine şaka yapmak isteyen arkadaşlarının attığı çantasını almak isteyen küçük çocuğun ayağı demir kapıyla duvar arasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı

Arkadaş şakası az kalsın faciayla bitiyordu

Malatya’da, oyun oynadığı sırada kendisine şaka yapmak isteyen arkadaşlarının attığı çantasını almak isteyen küçük çocuğun ayağı demir kapıyla duvar arasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı

23 Temmuz 2017 Pazar 18:55
Arkadaş şakası az kalsın faciayla bitiyordu
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EDİNİLEN bilgilere göre olay, İnönü Stadının önünde yaşandı. İddiaya göre, stadın misafir giriş kapısının önünde arkadaşlarıyla oynayan Sefa Bayır’ın arkadaşları, şaka olsun diye Sefa’nın çantasını giriş kapısının yan tarafında bulunan baraka tentenin üzerine attı.
Çantasını almak için demir kapıya tırmanan küçük çocuk, dengesini kaybetmesi sonucu demir kapı ile stat duvarı arasına düştü. Ayağı demir kapıya sıkışan Sefa’nın arkadaşları bunun üzerine durumu 112 sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık uğraşlar sonucu küçük çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtarırken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı küçük Sefa’yı hastaneye kaldırdı. Sefa’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

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Son Güncelleme: 23.07.2017 18:56
Anahtar Kelimeler:
MalatyaşakasıKüçük çocuğun
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