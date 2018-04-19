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Arda Turan'dan şaşırtan itiraf! "Televizyonda bazen..."

Bayrampaşa Taraftarlar Derneği’nin kuruluşunun 8. yılı nedeniyle, Hasbahçe Davetevi’inde birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği düzenlendi. Yemeğe Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan da katıldı

Arda Turan'dan şaşırtan itiraf! "Televizyonda bazen..."

Bayrampaşa Taraftarlar Derneği’nin kuruluşunun 8. yılı nedeniyle, Hasbahçe Davetevi’inde birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği düzenlendi. Yemeğe Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan da katıldı

19 Nisan 2018 Perşembe 20:17
Arda Turan'dan şaşırtan itiraf! "Televizyonda bazen..."
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BAYRAMPAŞA Taraftarlar Derneği’nin kuruluşunun 8. yılı nedeniyle düzenlenen yemeğe onur konuğu olarak davet edilen Arda Turan samimi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Bayrampaşasporlu futbolculara seslenerek semtin formasını terlettikleri için yeşil-kırmızılı oyunculara teşekkür etti. 
 
Konuşmasında kendisine de değinen Arda Turan şu ifadelere yer verdi: 
 
“Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını ismimizin başına şerefle koyduk. İspanya’da hakkımızda kitap yazıldı. ‘Bayrampaşalı dahi diye’. İsmimizi söylemediler ama ‘Bayrampaşalı’ dediler. Bu benim için bir onur. Beni bu geceye davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Keşke fırsatımız olsa da derneğe de gelebilsek. Biz sıkıldığımız zaman sabah 5’te semtimizin sokaklarında tur atarız. Biz semtimizi öyle severiz. Bu yüzden sizin sevginizi de aşkınızı da çok iyi anlıyorum. Ama hayatta başarıdan ve şampiyonluklardan daha önemli şeyler de var. Bu güzel dostluklar, böyle beraber hareket etmeniz çok önemli şeyler. En güzel şampiyonluk da geçti, en kötü mağlubiyet de geçti. O yüzden sevgimiz, dostluğumuz, semtimiz baki kalsın. Ben televizyonda bazen alttan alır konuşurum bazen de atar tutar kanımız gider biliyorsunuz. Bunlar hep Bayrampaşalılıktan gelir. Eğer ki biri bir şey derse dersiniz ki Bayrampaşalı” diyerek sözlerini tamamladı. 

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa Taraftarlar DerneğiArda Turan
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