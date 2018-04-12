Arazi kavgasında silahlar çekildi

KARS Çevre Yolu üzerinde iki grup arasında arazi yüzünden kavga çıkan kavgada silahlar çekildi. Silahların çekildiği kavga da bir kişi yaralanırken, olay polisin anında müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde bir av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Polis tarafları ayırarak olayın büyümesine engel oldu. Olaya karışan tarafları gözaltına alan polis, olayın olduğu bölgeye araçların girmesine de izin vermedi.

Silahlı kavgada yaralanan bir kişi olay yerine gelen ambulansa ile Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.