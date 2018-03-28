Aracıyla göle uçan alkollü sürücü, saatlerce sudan çıkmak istemedi

ADANA'DA alkollü olduğu ileri sürülen bir sürücü göle düşen aracının akıntıya kapılıp kaybolmaması için arabasının üzerinde bekledi. Sürücünün yakınları şahsı gölden çıkarmak için ikna etmek isterken, sürücü, " Araba çıkmadan buradan çıkmam" diyerek karşılık verdi.

YOLUN BİTTİĞİNİ FARK ETMEDİ, CİPLE GÖLE DÜŞTÜ

Olay, Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı alkollü olan araç sürücü Furkan Çınar kullandığı cipi ile yolun bittiğini fark etmeyip göle düştü.

CİP AKINTIYA KAPILMASIN DİYE ÜZERİNE ÇIKIP BEKLEDİ

Araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya geldi ve durumu sağlık, polis ekiplerine bildirdi. Sürücü Çınar ise aracının akıntıya kapılmaması için tekrar suya girerek cipinin üzerine çıkarak bekledi.

"ARABA ÇIKMADAN BURADAN ÇIKMAM"

Havanın soğuk olması nedeniyle arkadaşları Çınar'ı çıkartmaya çalışırken, Çınar "Araba çıkmadan ben buradan çıkmam" diye karşılık verdi. Kurtarıcının gelmesinin ardından Çınar aracından indi.