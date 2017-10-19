Aracında ölü bulundu

DEREİÇİ Mahallesi'deki boş bir arazide 36 FA 148 plakalı ticari aracı n arka koltuğunda hareketsiz yatan kişiyi gören çevre sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, üzerinden Lütfi Apaydın üzerine düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi. Lütfi Apaydın'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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