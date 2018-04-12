Araç takla attı: 3'ü lise öğrencisi 4 kişi...

EDİNİLEN bilgilere göre, kaza Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin olduğu cadde üzerinde yaşanan kazada, RamazanS.’nin (20) kullandığı 20 AAC 827 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Ramazan S. ile A.E. (15), M.Ç., (14) ve F.T., (15) yaralandı. Takla atan araçtan kendi imkanları ile çıkan 2 yaralı, mahalle sakinlerinin olay yerine çağırdığı ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içinde sıkışan 2 yaralı öğrenci ise Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.