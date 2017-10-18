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Araç sürücüleri dikkat!.. O araçlara yasak geldi

Trafiğin magandalarından olan çakarlı araçlara yasak geldi, kullananlara hem para hem de men cezası gelecek

Araç sürücüleri dikkat!.. O araçlara yasak geldi

Trafiğin magandalarından olan çakarlı araçlara yasak geldi, kullananlara hem para hem de men cezası gelecek

18 Ekim 2017 Çarşamba 19:56
Araç sürücüleri dikkat!.. O araçlara yasak geldi
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İSTANBUL ve Ankara gibi trafiğin bazen durma noktasına geldiği büyük şehirlerde emniyet şeridinden çakarlarını yakarak geçen araçlar çoğu kişinin sinirlerini bozar.
 
KONVOY HARİCİ ÇAKAR YASAK
 
İşte o sinir bozan ve kuralları ihlal eden magandalara karşı yeni düzenleme geldi. Buna göre; hiçbir çakarlı araç görev kağıdı olmadan geçiş üstünlüğünü kullanamayacak. Ayrıca konvoy haricinde çakar yakmak da yasaklandı.

PARA VE MEN CEZASI
 
Çakar lambayı usulsüz taktırdığı ve kullandığı tespit edilen sivil araç sahiplerine 192 lira para cezası kesilecek araçları da belli bir süre trafikten men edilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
Trafiğin Magandaları
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