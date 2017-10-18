Araç sürücüleri dikkat!.. O araçlara yasak geldi

İSTANBUL ve Ankara gibi trafiğin bazen durma noktasına geldiği büyük şehirlerde emniyet şeridinden çakarlarını yakarak geçen araçlar çoğu kişinin sinirlerini bozar.



KONVOY HARİCİ ÇAKAR YASAK



İşte o sinir bozan ve kuralları ihlal eden magandalara karşı yeni düzenleme geldi. Buna göre; hiçbir çakarlı araç görev kağıdı olmadan geçiş üstünlüğünü kullanamayacak. Ayrıca konvoy haricinde çakar yakmak da yasaklandı.

PARA VE MEN CEZASI



Çakar lambayı usulsüz taktırdığı ve kullandığı tespit edilen sivil araç sahiplerine 192 lira para cezası kesilecek araçları da belli bir süre trafikten men edilecek.

