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Araç su birikintisine devrildi: 5 ölü!

Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su birikintisine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Araç su birikintisine devrildi: 5 ölü!

Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su birikintisine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

25 Mart 2018 Pazar 10:33
Araç su birikintisine devrildi: 5 ölü!
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ALINAN bilgiye göre, Denizli'den Muğla'ya gitmekte olan içerisinde 6  kişinin bulunduğu, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 20 YF 082 plakalı araç,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarıabat Mahallesi'nde yol  kenarında bulunan su birikintisine devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve  sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve kendi imkanlarıyla su  birikintisinden çıkan Muharrem Çineli'nin verdiği ifade doğrultusunda, Denizli  Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışmalara başladı.

Ekipler daha sonra su birikintisine düşen aracı vinç yardımıyla  çıkardı.

Ekipler, otomobilin içinde bulunan Emin Çotul, Mehmet Bayraktar, Uğur  Hepgül, Süleyman Tahancalıoğlu ve Kamil Kocamanoğlu'nun cansız bedenlerine  ulaştı.

Sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çineli'nin  sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri daha sonra Pamukkale  Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 25.03.2018 11:49
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Denizli5ÖlüSuBirikintisiMuğlaEminçotulMehmetBayraktarUğurHepgülSüleymanTahancalıoğluKamilKocamanoğlu
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