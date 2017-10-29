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Araç kurşunlama olayı fuhuş çetesini çökertti!

Bodrum'daki bir otele düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiası ile yabancı uyruklu 5 kadın yakalandı

Araç kurşunlama olayı fuhuş çetesini çökertti!

Bodrum'daki bir otele düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiası ile yabancı uyruklu 5 kadın yakalandı

29 Ekim 2017 Pazar 18:26
Araç kurşunlama olayı fuhuş çetesini çökertti!
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MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, fuhuş  yaptıkları ileri sürülen yabancı uyruklu 5 kadın yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, ilçede 2 gün önce otomobili kurşunlanan kişi,  Bodrum Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezine müracaat edip, saldırganlardan şikayetçi  oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri şüpheliler M.S. ve H.T'yi yakaladı.

Şüpheliler hakkında daha önce "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama"  suçundan işlem yapıldığı belirlendi. 2 şüphelinin, fuhuş yaptıkları öne sürülen bir grup yabancı uyruklu kadının yerini tespit etmek ve aracılık edenleri  yakalamak için polisin sürdürdüğü soruşturma kapsamına girdiği anlaşıldı.

Kurşunlama olayına ilişkin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin  ardından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 Sayılı Ateşli  Silahlar ve Bıçaklar Hakkanda Kanun'a muhalefet" suçlaması ile Bodrum Adliyesine  sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yürüttüğü soruşturmada elde ettiği bilgiler ve şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, Gümbet Mahallesi'ndeki bir  otele baskın düzenledi.

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BodrumOtelAraç KurşunlamaFuhuş Yaptıkları
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