Araç kurşunlama olayı fuhuş çetesini çökertti!

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen yabancı uyruklu 5 kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 2 gün önce otomobili kurşunlanan kişi, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezine müracaat edip, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri şüpheliler M.S. ve H.T'yi yakaladı.

Şüpheliler hakkında daha önce "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan işlem yapıldığı belirlendi. 2 şüphelinin, fuhuş yaptıkları öne sürülen bir grup yabancı uyruklu kadının yerini tespit etmek ve aracılık edenleri yakalamak için polisin sürdürdüğü soruşturma kapsamına girdiği anlaşıldı.

Kurşunlama olayına ilişkin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkanda Kanun'a muhalefet" suçlaması ile Bodrum Adliyesine sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yürüttüğü soruşturmada elde ettiği bilgiler ve şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otele baskın düzenledi.