Arabalı vapur iskeleye çarptı

BALIKESİR'İN Marmara İlçesi’nde GESTAŞ ’a ait bir arabalı vapur , saat 06.30 sıralarında yanaşmak istediği Marmara iskele sine çarptı. Olayda, içerisinde yaklaşık 80 yolcu ile 15 aracın bulunduğu vapurda panik yaşandı. İskele ise çarpmanın etkisiyle zarar gördü.

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