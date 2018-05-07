Apartmandaki ayakkabıları çöp poşetine doldurup böyle çaldı

Hırsız ardından çaldığı ayakkabıları doldurduğu poşetle apartmandan ayrılıyor. Poşeti sırtına yükleyen hırsız daha sonra uzaklaşıyor. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızlıkla ilgili inceleme başlattı.

Tek tek katları gezen hırsız 50 çift ayakkabıyı çöp poşetine doldurdu. Yaklaşık 7 dakikada apartmandaki tüm ayakkabıları çalan hırsız, poşeti sırtına yükledikten sonra apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

HIRSIZLIK olayı, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 02.50 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallelinin kabusu haline gelen ayakkabı hırsız gece saatlerinde bir binaya geldi.

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