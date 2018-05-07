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Apartmandaki ayakkabıları çöp poşetine doldurup böyle çaldı

Sultangazi’de kapısını bıçakla açarak apartmana giren hırsız, 50 çift ayakkabıyı çöp poşetine doldurup çaldı. Hırsızın ayakkabıları sırtına yükleyip çaldığı o anlar kameralara yansıdı.

Apartmandaki ayakkabıları çöp poşetine doldurup böyle çaldı

Sultangazi’de kapısını bıçakla açarak apartmana giren hırsız, 50 çift ayakkabıyı çöp poşetine doldurup çaldı. Hırsızın ayakkabıları sırtına yükleyip çaldığı o anlar kameralara yansıdı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:35
Apartmandaki ayakkabıları çöp poşetine doldurup böyle çaldı
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HIRSIZLIK olayı, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 02.50 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallelinin kabusu haline gelen ayakkabı hırsız gece saatlerinde bir binaya geldi.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, elinde poşetle apartmanın girişine geldi. Buradan cebinden çıkarttığı bıçakla kapıyı açan hırsız ardından içeriye girdi.

Tek tek katları gezen hırsız 50 çift ayakkabıyı çöp poşetine doldurdu. Yaklaşık 7 dakikada apartmandaki tüm ayakkabıları çalan hırsız, poşeti sırtına yükledikten sonra apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

AYAKKABI DOLU POŞETİ SIRTINA YÜKLEYİP GİTTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsız elinde poşetle apartmanın önününe geliyor. Cebinden çıkarttığı bıçağı kapının arasına sokan hırsız, saniyeler sonra kapıyı açarak içeriye giriyor.

Hırsız ardından çaldığı ayakkabıları doldurduğu poşetle apartmandan ayrılıyor. Poşeti sırtına yükleyen hırsız daha sonra uzaklaşıyor. 
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızlıkla ilgili inceleme başlattı. 

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SultangaziApartmandaki Ayakkabıları çöp Poşetine Doldurup
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