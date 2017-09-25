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Apartmanda çıkan yangın korkuttu

Adana’da bir evin balkonun çıkan yangın tüm apartmanlar sakinlerinde paniğe yol açarken, çocuklarını kucaklarına alan apartmandan aşağı indi. Yangında mahsur kalan papillon cinsi köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Apartmanda çıkan yangın korkuttu

Adana’da bir evin balkonun çıkan yangın tüm apartmanlar sakinlerinde paniğe yol açarken, çocuklarını kucaklarına alan apartmandan aşağı indi. Yangında mahsur kalan papillon cinsi köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:35
Apartmanda çıkan yangın korkuttu
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YANGIN, Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi 63007 sokakta bulunan apartmanın 14’üncü katındaki daireni balkonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Meltem Ersoy evinde uyuduğu sırada nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı balkondan alevler yükselmeye başladı. Meltem Ersoy’u ismi öğrenilemeyen ağabeyi dışardan durumu fark edince kardeşini uyandırır ve evden çıkarır. Komşular ise durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirir.
Yangın sırasında apartman sakinleri kucaklarında çocuklarıyla apartmandan indi. İtfaiye ekiplerini yangına müdahale ettiği sırada apartman sakinleri yolun karşı tarafından durumu izledi.
Ev sahibi Ersoy gözyaşları içinde itfaiye ekiplerine evin içinde bulunan köpeğini kurtarmalarını istedi. İtfaiye ekipleri balkonda meydana gelen yangını kısa sürede söndürdü. Daha sonra köpeği aramaya başlayan itfaiye erleri, papillon cinsi ismi ‘Zeytin’ olan köpeği koltuğun altına saklanmış bir şekilde bulurken, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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SeyhanAdanaYangın
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