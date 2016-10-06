Apartman boşluğu sonu oldu!

EDİNİLEN bilgiye göre, Amiral Caddesi Taşçı Apartmanında kardeşleri ile oyun oynayan 9 yaşındaki Berkay Kılıçarslan, pencere boşluğunda dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Sesin nereden geldiğini görmek için hava boşluğuna bakan apartman sakinleri, çocuğun hareketsiz bedenini gördü. Hemen sağlık ekiplerine ve aileye haber verilirken, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralıya müdahale etti. Acil servis ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı önce Karamürsel Devlet Hastanesi'ne, ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan bütün müdahalelere rağmen 9 yaşındaki Berkay hayatını kaybederken, ailesi ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.





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