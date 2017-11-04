BODRUM'DAN Yunanistan adalarına yasa dışı yollarla yapılan geçişlerde artış yaşamasının ardından Emniyet güçleri ve Jandarma ekipleri tarafından Bölgede bulunan apart ve pansiyonlara operasyon düzenlendi. Sorumluluk alanında bulunan 20 Apart ve pansiyonda kimlik uygulaması yapan ekipler 66 Suriyeli'yi tespit ederek Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Burada işlemleri yapılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 66 Suriye'li Kayıt belgelerinin bulunduğu illere gönderildi.
Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden bir Suriyeli'nin ise ensesine yaptırdığı ay yıldızlı dövme dikkat çekti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.