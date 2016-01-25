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AÖF sınavında yanyana 2 aynı soru

Yüzbinlerce öğrencinin katıldığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin (AÖF) dün yapılan 2015-2016 yılı Güz Dönem Sonu sınavında “mükerrer soru” krizi yaşandı. Kitapçık kodu 4715 olan Diplomasi Tarihi dersinin aynı sayfasındaki 14’üncü ve 19’uncu soruların cevaplarıyla birlikte içerik olarak aynı olduğu görüldü

AÖF sınavında yanyana 2 aynı soru

Yüzbinlerce öğrencinin katıldığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin (AÖF) dün yapılan 2015-2016 yılı Güz Dönem Sonu sınavında “mükerrer soru” krizi yaşandı. Kitapçık kodu 4715 olan Diplomasi Tarihi dersinin aynı sayfasındaki 14’üncü ve 19’uncu soruların cevaplarıyla birlikte içerik olarak aynı olduğu görüldü

25 Ocak 2016 Pazartesi 14:36
AÖF sınavında yanyana 2 aynı soru
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14'ÜNCÜ soruda “Uluslararası Enerji Ajansı aşağıdakilerden hangisinin bünyesinde kurulmuştur?” ifadesi yer alırken, cevapları a) OECD, b) NATO, c) OPEC d) BM e) AB şıklarından oluştu. Sayfanın siyah bir çizgiyle bölünmesiyle 2 sütun halinde koyulan ve 14’üncü soruyla yanyana gelen 19’uncu soruda “1975 yılında oluşturulan Uluslararası Enerji Ajansı aşağıdakilerden hangisinin bünyesinde kurulmuştur?” cümlesi cevabında ise a) NATO, b)OECD, c) AET, d) BM, e)AB seçenekleri vardı. Doğru yanıt olan “OECD” 14’üncü soruda “a”, 19’uncu soruda ise “b” şıkkında yer aldı.

SORU İPTAL EDİLİR
Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal şunları söyledi:
“İki soru bütün şıklarıyla aynı ise o soru iptal edilir. Bu sıradan bir durum değil. Teorik olarak merkezi bir sınav yapıldığında, test usulü bir sınav yapıldığında, soruların içerik olarak birbirinden farklı olması gerekir. Farklı unsurlar ölçmesi gerekir. Aynı unsur ölçecek soruların da niteliksel olarak birbirinden farklı verilerle sunulması gerekir. Ama büyük olasılıkla sorulardan bir tanesini iptal ederler, iptal ettikleri sorunun tamamını bütün adayların doğru yaptığını kabul ederler. Normal de soruların hepsini doğru yapan birisi 95 alıyorsa o 100 puana tamamlanır. Bu ÖSYM’nin uyguladığı bir yöntemdir. Anadolu Üniversitesi de bu bağlamda ÖSYM’nin merkezi değerlendirmede uyguladığı yöntemleri büyük ölçü de onlar da uygulamaları gerekir. Tekrar uzmanlar soruları inceler. Aynı verileri aynı özellikleri sorgulayan iki soruysa ve bunlar farklı değil eşdeğer sorularsa büyük ihtimalle iptal yoluna gidebilirler.” Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. 
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Son Güncelleme: 25.01.2016 14:38
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AÖF Sınavında Yanyana 2 Aynı SoruOECDKültür Eğitim Kurumları Eğitim Ve RehberlikSalim Ünsal
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