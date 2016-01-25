Antenini düzeltmek isterken ikinci kattan düştü

bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesi Kamacı sokakta meydana gelen olayda 13 yaşındaki A.E.K., evlerinin balkonunda bulunan TV anten ini düzeltmek isterken dengesini kaybederek aşağı düştü . Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 acil sağlık ekipleri A.E.K.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. A.E.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EDİNİLEN bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesi Kamacı sokakta meydana gelen olayda 13 yaşındaki A.E.K., evlerinin balkonunda bulunan TV anten ini düzeltmek isterken dengesini kaybederek aşağı düştü . Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 acil sağlık ekipleri A.E.K.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. A.E.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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