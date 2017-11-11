Anten tamircisi havalandırma boşluğuna düştü

EDİNİLEN bilgiye göre, anten tamirciliği yapan F.A. (17) Yarenler Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesindeki 5 katlı bir apartmanda anten tamiri yaparken, zeminin çökmesi sonucu havalandırma boşluğundan birinci kata düştü. Akşehir İtfaiye Merkezi yetkilileri birinci kata düşen 17 yaşındaki F.A. isimli genci evin duvarını kırarak sıkıştığı yerden çıkardı. F.A. isimli genç Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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