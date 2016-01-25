Anten düzeltmek isterken balkondan düştü

MERKEZ Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Kamacı Sokak'ta oturan Aslıhan Ece Keser, evde kimsenin olmadığı sırada balkondaki çanak antenini düzeltmek istedi. Bir anda dengesini yitiren Keser, yaklaşık 8 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Keser'in düştüğünü gören komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından talihsiz kız, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Keser'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.