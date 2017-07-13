Antalya'da ünlü oyuncunun acı günü

Nevzat Şendil için bugün Antalya’da cenaze töreni düzenlendi. Muratpaşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, Şendil’in oyuncu kızı Hatice Şendil, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şendil’in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Andızlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ANTALYA'DA oturan, oyuncu Hatice Şendil’in babası Nevzat Şendil dün öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi Tekelioğlu Caddesi’nde elektrikli bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken, iddiaya göre B.D. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Nevzat Şendil, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şendil, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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