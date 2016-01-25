Antalya'da oto hırsızlığı: 3 gözaltı

KENT merkezinde otomobil hırsızlıklarının artması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çok sayıda güvenlik ve mobese kameralarını inceledi. Ekipler, çalınan araçların bir süre sonra terk edilerek, aynı bölgede başka bir aracın çalındığını belirledi. Terk edilen araçlar üzerinde yapılan incelemede araçların kapılarının zorla açıldığı ve düz kontak yöntemiyle çalıştırıldıkları, araç içinde ve üzerinde inşaat malzemeleri çalınarak taşındığı, araçlara ait teyp ve hoparlörlerin sökülerek alındığı tespit edildi. Eşgalleri belirlenen S.K, B.D ve M.Z., çaldıkları bir araç içerisinde yakalandı.

Şüphelilerin son iki ay içinde 19 ayrı otoyu çaldıkları, 2 adet plaka hırsızlığı yaptıkları, çaldıkları araçlarla 6 ayrı adreste inşaatlardan hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları inşaat malzemeleri ile oto parçalarını ikinci el malzeme alan hurdacılara sattıkları tespit edildi. Hurdacılık yapan iş yerlerinde yapılan aramalarda araçlara ait malzemeler ele geçirilerek araç sahiplerine teslim edildi.