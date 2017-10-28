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Antalya'da korkunç cinayet!

Antalya'da, 68 yaşındaki Osman Aslan, birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Nazmiye Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini su kuyusuna attı

Antalya'da korkunç cinayet!

Antalya'da, 68 yaşındaki Osman Aslan, birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Nazmiye Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini su kuyusuna attı

28 Ekim 2017 Cumartesi 20:19
Antalya'da korkunç cinayet!
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DÖŞEMEALTI İlçesi Karaveliler Mahallesi'nde oturan Osman Aslan, bugün saat 16.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, 3 yıldır birlikte yaşadığı Nazmiye Yıldız'ı öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine verilen adrese giden jandarma ekipleri, Osman Aslan'ı gözaltına alarak ifadesine başvurdu. Osman Aslan'ın yer göstermesi üzerine Nazmiye Yıldız'ın cesedi, Kaklıkaltı mevkiindeki bir su kuyusunda bulundu. Yıldız'ın cesedi, çağırılan itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı, jandarma ve sağlık görevlilerinin incelemesinin ardından Yıldız'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
'SÜREKLİ PARA İSTİYORDU, ÖLDÜRDÜM'
 
Osman Aslan jandarmaya verdiği ifadede, cinayeti dün saat 15.00 sıralarında işlediğini söyledi. Nazmiye Yıldız ile 3 yıldır beraber olduğunu anlatan Aslan, "Dün öğleden sonra kent merkezinden, Döşemealtı'ndaki evime geldi. Sürekli benden para istiyordu. Dün de 35 bin lira istedi. Bunun üzerine tartıştık. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerime hakim olamadım. Her zaman yanımda taşıdığım bıçakla 3 kez boynundan, 1 kez karnından bıçaklayarak öldürdüm. Cesedini daha sonra bana ait tarladaki su kuyusuna attım" dedi.
 
Olayın etkisiyle şoka girdiğini belirten Osman Aslan, "Ancak bugün kendime gelebildim. Hemen 112'yi arayarak kendimi ihbar ettim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaOsman AslanNazmiye YıldızKaraveliler Mahallesi
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