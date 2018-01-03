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Anneye en acı telefon! Çocuklarını öldürdüm

Babaları tarafından öldürülen 2 ve 4 yaşındaki iki kızın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Acılı anne de çocuklarının cenazelerini bekledi

Anneye en acı telefon! Çocuklarını öldürdüm

Babaları tarafından öldürülen 2 ve 4 yaşındaki iki kızın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Acılı anne de çocuklarının cenazelerini bekledi

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:38
Anneye en acı telefon! Çocuklarını öldürdüm
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MALTEPE'DE cinnet getiren Ali Yardım (29),  2 ve 4 yaşlarında 2 kızını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etmişti. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Acılı anne de çocuklarının cenazelerini bekledi. 
"ŞİMDİ HİÇBİRİ YOK. TEK BAŞIMA KALDIM"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne Dilek Yardım, " Dün akşam 'çocuklarını öldürdüm' diye aradı beni  Görüş günüydü. Dün akşam 5 gibi aradı. 'Çocuklarını öldürdüm. Mutlu musun?' dedi. Ben de polisi aradım. 2 tane çocuğum öldü benim. Emziği elimde kaldı. Biri 3 biri 2 yaşında. Kimsecikler sahip çıkmadı.  Sığınma evlerinde kaldım ama çocuklarımı koruyamadım. Sahip çıkamadım çocuklarıma. Büyük kızım çok kibardı. Çok akıllıydı. Küçük kızım çok tatlıydı. Şimdi hiçbiri yok. Tek başıma kaldım. Ne olacak şimdi? Kim sahip çıkacak bana. Kim verecek o çocukların hesabını. Dünden beri yalvarıyorum. Polisine amirine savcısına. Bir kerecik çocuklarımı göremedim. Polisine de yalvardım savcısına da yalvardım. Beni bu adamdan kurtarın dedim" diye konuştu. 
"DEVLETE RİCA EDİYORUM" 
Ali Yardım'ın ağabeyi Ekrem Yardım ise "Bir baba o hale nasıl gelebilir. Anne sebebiyet vermiş ki olmuş. Daha ilk defa zorla aldı. İkinciyi almasında birşey yaşanmış ki bu hareket yaşanmış. Telefon açıp çağırıyor. Geliyor kardeşim. Polisleri çağırıp aldırıyor. Bir daha oluyor yine polislere yakalatıyor. Ondan sonra kadın cinayetleri oluyor. Ne gerek var bunlara. Devlete rica ediyorum. Biraz da erkekleri düşünsün" şeklinde konuştu. 
ANTALYA'DA DA BİR BABA İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞTİ 
Maltepe'deki korkunç olay yaklaşık bir ay önce meydana gelen başka bir baba katliamını akıllara getirdi.  
Antalya’nın Aksu ilçesinde, baba Göksel Akşeker, 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu’yu tabancayla öldürüp, intihar etmişti. Akşener'in cezaevinden firar edip daha çocuklarını kaçırdığı ortaya çıkmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
Ali YardımCenazeAdli Tıp Kurumu
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