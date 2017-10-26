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Annesinin çorabı az daha öldürüyordu

Elazığ'da 4 yaşındaki çocuk, annesinin çorabıyla oynarken boğazına dolanması sonucu nefessiz kalarak bayıldı, durumu fark eden anne çorabı çıkartırken, o an evde bulunan hemşire teyzesi müdahaleyle yeğenini kurtardı

Annesinin çorabı az daha öldürüyordu

Elazığ'da 4 yaşındaki çocuk, annesinin çorabıyla oynarken boğazına dolanması sonucu nefessiz kalarak bayıldı, durumu fark eden anne çorabı çıkartırken, o an evde bulunan hemşire teyzesi müdahaleyle yeğenini kurtardı

26 Ekim 2017 Perşembe 18:27
Annesinin çorabı az daha öldürüyordu
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OLAY, merkez Sanayi Mahallesi Hacı Ağa Çelik Camii yanındaki bir evde meydana geldi. 4 yaşındaki Muhammed Emin D., evde oynarken annesine ait ince çorabı boğazına doladı. Daha sonra çorabı çözemeyen minik küçük çocuk, nefessiz kalarak bayıldı. Oğlunu yerde baygın bir şekilde bulan anne Fatoş D., hemen boğazındaki çorabı çözerken, evde bulunan hemşire teyze ise ilk müdahaleyi yaparak yeğenini kurtardı. 
Ailenin haber verdiği sağlık ekipleri, ambulansla küçük çocuğu Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne Acil Servisine kaldırdı. Solunum desteği verilen çocuğun ambulansta uyandığı öğrenildi.
Küçük çocuğun bir süre hastanede gözetim altında tutulacağı ve solunum desteği verileceği bildirildi.  

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Anahtar Kelimeler:
ElazığHacı Ağa Çelik Camii
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