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Annesine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi öldürdü

Konya'da bir kişi, annesine küfür ederek sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği genci bıçaklayarak ölümüne sebep olurken, kavgada 2 kişi de yaralandı

Annesine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi öldürdü

Konya'da bir kişi, annesine küfür ederek sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği genci bıçaklayarak ölümüne sebep olurken, kavgada 2 kişi de yaralandı

17 Ekim 2017 Salı 08:25
Annesine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi öldürdü
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OLAY, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokakta bulunan bir iş yeri önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede bulaşıkçılık yapan Y.T, aynı kafede garson olarak çalışan Furkan Navir’in (20) küfürlü tacizine uğradı.
Y.T’nin olayı anlattığı oğlu Hasan T. (21) de Furkan Navir ile tartıştı. Tartışmanın ardından Furkan Navir, aradığı Hasan T’ye buluşup konuşmak istediğini söyledi. Hasan T. de buluşmayı kabul ederek babası Mahmut T’yi de yanına alıp konuşmaya gitti. Buluşmada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Hasan T. yanında getirdiği bıçağı sallamaya başladı.
Olayda Furkan Navir kalbinden, arkadaşları Ahmet T. ve Diyar K. de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Şüpheli Hasan T. ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan Furkan Navir ve arkadaşları kendi araçları ile özel bir hastaneye gitti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra başka hastanelere nakledilirken, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Furkan Navir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından şüpheli Hasan T'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süren çalışma sonrası Hasan T'yi evinde yakaladı. Gözaltına alınan Hasan T, Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, hastane çıkışında gazetecilerin 'Neden bıçakladın?' sorusuna, “Anneme küfürlü tacizde bulundu" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
KonyaKüfürSelçukluFurkan Navir
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