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Annesi ve kardeşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı annesi Vildan Y. ve kardeşi Ömer E.'yi bıçakla yaralayan Hüseyin E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Annesi ve kardeşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı annesi Vildan Y. ve kardeşi Ömer E.'yi bıçakla yaralayan Hüseyin E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

29 Nisan 2018 Pazar 20:50
Annesi ve kardeşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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OLAY , Aşağı Zaferiye Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. İlçeye bağlı İzzetiye Mahallesi minibüs şoförlüğü yapan Hüseyin E., Ihlamur Sokak'ta yaşayan annesi Vildan Y. ve kardeşi Ömer E.'yi ziyarete gitti. Ziyarette bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hüseyin E., annesi Vildan Y. ve kardeşi Ömer E.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ömer E., ilk müdahalesinin ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin E., emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Hüseyin E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
AnnesiKardeş
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