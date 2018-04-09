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Annenin yere attığı av tüfeği ateş aldı; 2 çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, anne S.H.'nin, çocukların elinden alıp yere attığı av tüfeğinin ateş alması sonucu oğlu M.H. (3) ve kayınbiraderinin çocuğu E.H., omuz, kol ve bacaklarından yaralandı

Annenin yere attığı av tüfeği ateş aldı; 2 çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, anne S.H.'nin, çocukların elinden alıp yere attığı av tüfeğinin ateş alması sonucu oğlu M.H. (3) ve kayınbiraderinin çocuğu E.H., omuz, kol ve bacaklarından yaralandı

09 Nisan 2018 Pazartesi 17:45
Annenin yere attığı av tüfeği ateş aldı; 2 çocuk yaralandı
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OLAY öğle saatlerinde, Derince Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.H. ile kuzeni E.H. eve yeni taşınan ailenin eşyaları arasında buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı. Çocukların silahla oynadığını gören S.H., tüfeği alıp yere attı.
Yere düşen tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar kadının oğlu M.H. ve kuzeni E.H.'ye isabet etti. M.H. omzuna ve koluna, E.H. ise bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
 
Yaralı çocuklar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliDerince
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