Annelerinin kapıyı kilitleyip evde bıraktığı iki çocuk yangında öldü

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, olay yerine gelen anne Döndü Yenilmez sinir krizleri geçirdi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri evde iki kardeşin cesedini buldu. Cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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