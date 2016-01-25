Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

25 Ocak 2016 Pazartesi 20:51
GAZİ Mahallesi'nde oturan Şenlik ailesi fertlerinin bu sabah dışarı çıkmamasından kuşkulanan yakınları, çaldıkları kapıya da yanıt alamayınca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde anne Gülten ile çocukları Berat, Mukaddes, İsmail, Ebru ve Ramazan Şenlik'i hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde sobadan sızan gazdan zehirlendiği saptanan Şenlik ailesinin fertleri ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan anne ve 5 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 20:53