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Anne-kız aynı anda doğum yaptı

Aynı hafta hamile kaldıklarını öğrenen anne ve kızı, bebeklerini aynı anda sezaryenle dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Hayata birlikte gözlerini açan dayı ile yeğene "Recep" ve "Tayyip" isimleri verildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ünsal "Eş zamanlı doğum yapan ilk anne ve kız. Bebeklerin miadına kadar ulaşması, doğum zamanlarının denk gelmesi bir mucize. İstatistiksel olarak da çok çok düşük bir ihtimal. Belki milyonlarla ifade edilebilir. Dünyadaki ilk vaka olarak da kayıtlara geçmiş oldu" dedi.Konya'da, aynı hafta hamile kaldıklarını öğrenen anne ve kızının aynı anda sezaryenle dünyaya getirdikleri bebeklerine "Recep" ve "Tayyip" isimleri verildi

Anne-kız aynı anda doğum yaptı

Aynı hafta hamile kaldıklarını öğrenen anne ve kızı, bebeklerini aynı anda sezaryenle dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Hayata birlikte gözlerini açan dayı ile yeğene "Recep" ve "Tayyip" isimleri verildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ünsal "Eş zamanlı doğum yapan ilk anne ve kız. Bebeklerin miadına kadar ulaşması, doğum zamanlarının denk gelmesi bir mucize. İstatistiksel olarak da çok çok düşük bir ihtimal. Belki milyonlarla ifade edilebilir. Dünyadaki ilk vaka olarak da kayıtlara geçmiş oldu" dedi.Konya'da, aynı hafta hamile kaldıklarını öğrenen anne ve kızının aynı anda sezaryenle dünyaya getirdikleri bebeklerine "Recep" ve "Tayyip" isimleri verildi

29 Eylül 2017 Cuma 11:39
Anne-kız aynı anda doğum yaptı
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SURİYE'DEKİ  iç savaş nedeniyle üç yıl önce ülkelerini terk ederek  Konya'ya yerleşen Türkmen asıllı 42 yaşındaki anne Fatma Birinci ile 21 yaşındaki  kızı Ğade Birinci, aynı hafta hamile kaldıklarını öğrendi. Bunun üzerine çifte  mutluluk yaşayan anne ve kızı, hamilelik sürecini birlikte geçirdi.

Bebeklerinin cinsiyetini de aynı gün öğrenme fırsatı bulan ve doktor  kontrollerine de birlikte giden anne-kız, aynı anda gerçekleşen sezaryenle  evlatlarını kucaklarına aldı.

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastenesinde eş zamanlı  ameliyatla aynı dakikalarda dünyaya gözlerini açan dayı ile yeğenine "Recep" ve  "Tayyip" isimleri verildi.

Hastanenin başhekimi Erkan Ataş, başarılı geçen doğumun ardından  aileyi hastane odasında ziyaret ederek Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın hayırlı  olsun dileklerini iletti, hediye verdi.

"BİRİ RECEP, DİĞERİ TAYYİP"

Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve kızının aynı anda  doğum yapmasının şaşkınlığını yaşadığını belirterek "Hayatımda hiç duymadığım ve  ilk defa karşılaştığım bir olay. Aynı zamanda annelerin ve bebeklerin sağlıklı  olması bizim için sevindirici. Annelere ve bebeklere sağlıklı uzun ömür  diliyoruz." diye konuştu.

Dayı olan bebeğin 4 kilogram, yeğen olanınsa 2 kilo 980 gram dünyaya  geldiği bilgisini veren Ataş, "Ailemiz ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye  sığınmışlar. 3 yıldır buradalar. Bir vefa borcu olarak, doğan çocuklarına sayın  Cumhurbaşkanımızın ismini koydular. Biri Recep, diğeri Tayyip." dedi.

"DÜNYADAKİ İLK VAKA"

Doğumu gerçekleştiren doktorlardan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  Dr. Naim Ünsal, anne ve kızının ilk muayenede aynı hafta gebe kaldıklarını tespit  edince çok şaşırdığını söyledi.

Anne ve kızın gebelik sürecini birlikte tamamladıklarına değinen  Ünsal, şunları aktardı:

"Gebeliklerini aynı hafta öğrenen literatürde var mı bilmiyorum ama  gebeliğin sonuna kadar, yani tıp dünyasında miad, term dediğimiz zamana kadar  birlikte ulaşım ve eş zamanlı doğum yapan dünyadaki ilk vakalar. Eş zamanlı doğum  yapan ilk anne ve kız. Bebeklerin miadına kadar ulaşması, doğum zamanlarının denk  gelmesi bir mucize. İstatistiksel olarak da çok çok düşük bir ihtimal. Belki  milyonlarla ifade edilebilir. Dünyadaki ilk vaka olarak da kayıtlara geçmiş  oldu."

"EMZİRİLİYORLAR, GAYET SAĞLIKLILAR"

Ünsal, annelerin önceki doğumlarının sezaryen olması nedeniyle yine  aynı yöntemle doğumun gerçekleştirildiğine işaret ederek şu değerlendirmeyi  yaptı:

"Fatma Birinci'nin yaşayan 4 çocuğu daha var. Ancak Ğade Birinci'nin  önceden anne karnında bebek kayıpları vardı. Çocuğun term zamanına gelmesi için  bir tedavi uyguladık. Açıkçası bu zamana, yani miada kadar geleceğini tahmin  etmiyordum. Planlamalarıma göre bundan 2 veya 3 hafta önce, çocuk dış ortamda  yaşayabilir hale geldiği zaman doğum planlıyordum ama Allah'a şükür o da miada  kadar ulaştı. İkisi de tıbbi olarak 39 hafta artı 2 ve 3'üncü günlerdeler.  Çocuklar şimdi annelerinin yanında. Emziriliyorlar, gayet sağlıklılar."

İki annenin de hem hamilelik sürecinde hem de doğumda birbirlerine  destek olduklarını anlatan Ünsal, "Fatma Hanım daha tecrübeli, Ğade Hanım  heyecanlıydı ama annesinin çok desteğini aldı. Ameliyathanede zaman zaman kızını  sakinleştirmesi ve ona destek olması için yanına annesini getirdik." dedi.

Doğumu gerçekleştiren diğer doktor Meryem Bekmezci de şaşkın ve  sevinçli olduğunu belirterek "Bu, başlı başına bir mucize. Buna şahit ve vesile  olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

ANNELER MUTLU

Anne Fatma Birinci, sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldığı için  mutlu olduğunu vurgulayarak "Kızımla aynı anda doğum yaptığımız için çok  mutluyum. Aynı vakitte hem torun sahibi hem anne oldum." dedi.

Ğade Birinci ise "Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Bugün  hem anne hem abla oldum." ifadelerini kullandı.

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