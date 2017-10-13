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‘Anne bizi neden öldürdün’

İki çocuğunu boğarak öldürmekten yargılanan Hatice Tiryaki, “Yeşil adam geliyor sen de ölmelisin diyor. Çocuklarım da her gece rüyamda” dedi

‘Anne bizi neden öldürdün’

İki çocuğunu boğarak öldürmekten yargılanan Hatice Tiryaki, “Yeşil adam geliyor sen de ölmelisin diyor. Çocuklarım da her gece rüyamda” dedi

13 Ekim 2017 Cuma 09:23
‘Anne bizi neden öldürdün’
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BAĞCILAR'DA 9 ay önce 5 aylık kızı Rabia ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed’i boğarak öldürdüğü iddia edilen Hatice Tiryaki (26) ikinci kez hakim karşısına çıktı. Hastanede tedavi gördüğünü ancak iyileşemediğini gözyaşları içinde anlatan sanık Tiryaki, “Sürekli yavrularımı görüyorum. ‘Anne bizi neden öldürdün, neden bunu bize yaptın’ diyorlar. Yeşil adamı da görüyorum. ‘İntihar etmen gerekiyor diyor’ bana. Ölmemi istiyor” dedi.
Bakırköy Adalet Sarayı’nda bulunan 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hatice Tiryaki ve avukatı hazır bulundu. Geçen duruşmada psikolojisinin bozulduğunu ve yaratıklar görmeye başladığını, ‘Yeşil Adam’ın söylemesi üzerine çocuklarını boğduğunu söyleyen sanık Tiryaki bu duruşmada da şunları anlattı: Doktorlarla görüştüm. Sürekli yavrularımı görüyorum oradalar. Ağızlarından, burunlarından kan geliyor. ‘Anne bizi neden öldürdün, neden bunu bize yaptın’ diyorlar. Mezarın altında görüyorum onları. Anne nefes alamıyoruz, bizi buradan çıkar diyorlar. Yeşil adamı da görüyorum. ‘İntihar etmen gerekiyor diyor’ bana. Ölmemi istiyor. ‘Ölmen gerekiyor artık senin’ diyor.” Hastanede tedavi gördüğünü söyleyen sanık Tiryaki mahkeme heyetine, İlaçlarla beni iyileştirmeye çalışıyorlar. Henüz iyileşemedim” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Hatice Tiryaki16. Ağır Ceza Mahkemesi
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