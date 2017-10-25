Ankara'nın beklediği isim geldi! Karşılamayla Barzani'ye mesaj verildi

IRAK Başbakanı Haydar el-İbadi, Ankara'ya geldi. İbadi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile diğer yetkililer karşıladı.
ERDOĞAN VE BİNALİ YILDIRIM'LA GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek İbadi, daha sonra Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya gelecek.
KUZEY IRAK'TAKİ PROBLEMLER KONUŞULACAK
Ziyarette, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde düzenlenen gayrimeşru referandum sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ortaklaşa atılabilecek adımlar ele alınacak.
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