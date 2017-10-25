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Ankara'nın beklediği isim geldi! Karşılamayla Barzani'ye mesaj verildi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ankara'ya geldi. İbadi'yi Ankara'da Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin karşılaması, Barzani'nin gümrük kapılarına operasyon öncesi mesaj niteliğindeydi

Ankara'nın beklediği isim geldi! Karşılamayla Barzani'ye mesaj verildi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ankara'ya geldi. İbadi'yi Ankara'da Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin karşılaması, Barzani'nin gümrük kapılarına operasyon öncesi mesaj niteliğindeydi

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:54
Ankara'nın beklediği isim geldi! Karşılamayla Barzani'ye mesaj verildi
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IRAK Başbakanı Haydar el-İbadi,  Ankara'ya geldi. İbadi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanı  Bülent Tüfenkci ile diğer yetkililer karşıladı.

ERDOĞAN VE BİNALİ YILDIRIM'LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek İbadi, daha sonra  Çankaya Köşkü'nde Başbakan  Binali Yıldırım'la bir araya gelecek.

KUZEY IRAK'TAKİ PROBLEMLER KONUŞULACAK

Ziyarette, Türkiye ile  Irak arasındaki işbirliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi,  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde düzenlenen gayrimeşru referandum sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ortaklaşa atılabilecek adımlar ele alınacak.

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