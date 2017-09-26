Ankara'da göçük: Ölü ve yaralı var

EDİNİLEN bilgiye göre, Mavi Göl Caddesi'nde yapımı devam bir inşaatın 2'nci katında beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi.
2 işçinin göçük altında kaldığı olayın ardından Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
GÖÇÜKTEN ÇIKARILDI
Ekiplerin, çevredekilerin de yardımıyla yaptığı çalışmalarda, enkaz altında kalan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 işçiye kısa sürede ulaşıldı.
Göçükten çıkarılan 2 işçiden 1'i hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Yaralı diğer işçi ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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