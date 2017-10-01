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Ankara'da bir sürpriz zirve daha

TBMM’nin açılış resepsiyonundan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Mermerci salonda görüştü

Ankara'da bir sürpriz zirve daha

TBMM’nin açılış resepsiyonundan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Mermerci salonda görüştü

01 Ekim 2017 Pazar 21:27
Ankara'da bir sürpriz zirve daha
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’te resepsiyon sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunarak, görüşmede genel temenniler ve yeni dönemin konuşulduğunu belirtti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’te resepsiyon sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunarak, genel temenniler ve yeni dönemin konuşulduğunu ifade etti. Bu görüşmenin tabii bir şey olduğunu anlatan Kahraman, “Öğlen bir araya geliş, genel kurul toplantısı, akşam bir araya geliş resepsiyon. Bunda bir şey yok” dedi.

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