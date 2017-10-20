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Anız yakayım derken her şeyi küle çevirdi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, çeltik hasadının ardından yasak olmasına rağmen yakılan anızlar tehlike saçmaya devam ediyor

Anız yakayım derken her şeyi küle çevirdi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, çeltik hasadının ardından yasak olmasına rağmen yakılan anızlar tehlike saçmaya devam ediyor

20 Ekim 2017 Cuma 18:54
Anız yakayım derken her şeyi küle çevirdi
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HASANBEY köyünde anız yangını çıktı. Osman Paş'a ait 120 adet sulama borusu, 1 adet ilaçlama makinesi ile lazer makinesi yanarak büyük hasar gördü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ekiplerinin müdahalesinin ardından 1 traktör yanmaktan son anda kurtarıldı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı, olayla alakalı tahkikatın devam ettiği bildirildi. 

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BalıkesirGönen
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