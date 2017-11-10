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Anıtkabir'deki törende ilk kez görüntülendi! Dünyada bir eşi daha yok

Atatürk'ün ölümünün 79. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlen anma töreninde, özel üretilen ve dünyada başka bir örneği olmayan kamuflajları giyen Cumhurbaşkanlığı korumaları dikkat çekti

Anıtkabir'deki törende ilk kez görüntülendi! Dünyada bir eşi daha yok

Atatürk'ün ölümünün 79. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlen anma töreninde, özel üretilen ve dünyada başka bir örneği olmayan kamuflajları giyen Cumhurbaşkanlığı korumaları dikkat çekti

10 Kasım 2017 Cuma 11:40
Anıtkabir'deki törende ilk kez görüntülendi! Dünyada bir eşi daha yok
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CUMHURBAŞKANLIĞI korumaları,  Anıtkabir'deki 10 Kasım töreninde ilk kez yeni kamuflajlarını giydi.

DÜNYADA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ DAHA YOK

Tören dolayısıyla  Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından  Anıtkabir'e alındı.

Cumhurbaşkanlığı korumalarının, özel olarak üretilen ve dünyada başka bir örneği bulunmayan kamuflajları ilk kez bu törende kullandığı öğrenildi.

'DRONESAVAR' SİLAH TAŞIDILAR

Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkati çekti.

Devlet töreninin ardından  Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

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Hulusi AkarRecep Tayyip ErdoğanAnıtkabirMustafa Kemal AtatürkGüncel
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