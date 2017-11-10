Anıtkabir'deki törende ilk kez görüntülendi! Dünyada bir eşi daha yok

CUMHURBAŞKANLIĞI korumaları, Anıtkabir'deki 10 Kasım töreninde ilk kez yeni kamuflajlarını giydi.
DÜNYADA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ DAHA YOK
Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından Anıtkabir'e alındı.
Cumhurbaşkanlığı korumalarının, özel olarak üretilen ve dünyada başka bir örneği bulunmayan kamuflajları ilk kez bu törende kullandığı öğrenildi.
'DRONESAVAR' SİLAH TAŞIDILAR
Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkati çekti.
Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.