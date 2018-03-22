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Amca dayanamadı: 5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun!

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde kaybolan ve bir gün sonra metruk binada cesedi bulunan 5 yaşındaki Eylül Umutlu’yu öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık hakim karşısına çıktı.

Amca dayanamadı: 5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun!

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde kaybolan ve bir gün sonra metruk binada cesedi bulunan 5 yaşındaki Eylül Umutlu’yu öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık hakim karşısına çıktı.

22 Mart 2018 Perşembe 17:30
Amca dayanamadı: 5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun!
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YALOVA Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kasten adam öldürmek" suçlarından tutuklu bulunan sanık Murat Şahin Akyüz, Kocaeli Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı. Öldürülen Eylül Umutlu’nun ailesi, yakınları ve avukatları ile sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

Bu esnada öldürülen küçük kızın amcası ayağa kalkarak, SEGBİS ile davaya katılan sanık Şahin Akyüz’e, “5 yaşındaki kızın neyi seni tahrik etti de bunu yaptın” diye sordu. Metin Umutlu yakınları tarafından sakinleştirilerek yerine oturtuldu.

Dava çıkışında açıklamada bulunan avukat Erdem Keleş, “Duruşmada Adli Tıp Kurumu’nun raporunun beklenmesine karar verildi. Bu aşamada mahkeme heyeti karar verse de yüksek mahkemenin bozma ihtimali olduğundan, işi garantiye almak adına raporu bekleme kararı aldı. Raporun gelmesinin ardından biz istediğimiz sonucu elde edeceğiz” dedi.

Öldürülen kızın babası Nurettin Umutlu ise, "Her mahkemeye gelişte bu caninin yüzünü görünce yaram yeniden kanıyor. Biz adalet istiyoruz" dedi.

Eylül'ün amcası Metin Umutlu ise, "5 yaşındaki bir kız çocuğunun neyinden tahrik oldun da bu olayı yaptın. Bunun cevabını almak için tepki gösterdim"diye konuştu.

Dava Adli Tıp Kurumundan istenen raporun gelmesi için 17 Nisan 2018 tarihine ertelendi.

Koru beldesinde ikamet eden Umutlu ailesinin çocukları 6 yaşındaki Eylül Umutlu, 31 Mayıs’ta kaybolmuş, 1 Haziran 2017’de Kırlangıç Sitesi yakınlarındaki metruk binada ölü bulunmuştu. Eylül Umutlu’yu cinsel istismarda bulunarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı Murat Şahin Akyüz, aynı gün jandarma ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
YalovaIstismar
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