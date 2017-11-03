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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı!

Adıyaman’da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı!

Adıyaman’da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı

03 Kasım 2017 Cuma 08:05
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı!
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EDİNİLEN bilgeye göre, Adıyaman Siteler Mahallesi 529. Sokak'ta Fahri Baydar yönetimindeki 02 FF 806 plakalı ambulans ile Müslüm Çınar yönetimindeki 02 AE 218 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler Fahri Baydar, Müslüm Çınar ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Tuba Gönder ile Hatice Kaymak hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen diğer ambulanslar tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanAmbulansOtomobilçarpışma
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