‘Ambargo Türkiye’yi darboğaza sokmaz’



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma sanayii alanında uygulanacak bir ambargo nedeniyle darboğaza girmeyeceğini söyledi. Görgün, Rusya’dan S-400 füzeleri alımı nedeniyle ABD’nin F-35 projesinden Türkiye’yi çıkarmasının bu savaş uçağı programını çökertebileceğini dile getirdi.

Geçen ay ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlüğü görevine atanan Görgün, dün basın organlarının Ankara temsilcileri ile sabah kahvaltısında buluştu. Görgün, savunma sanayii alanında dünyanın ilk 100 şirketi arasında yer alan ASELSAN’ın bazı projelerini, kurumun fabrika alanı içinde yer alan entegrasyon ünitesi içinde tanıttı.

‘Projenin parçasıyız’

Hisar füzeleriyle ilgili bilgi veren Görgün, yerli hava savunma sistemi çalışmalarının test aşamasına geldiğini, sistemin hem Rusya hem batı sistemine entegre olabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Beşinci nesil savaş uçağı F-35’lerin Rusya’dan alınacak S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye satışının yapılmayacağı iddialarının sorulması üzerine Görgün, “Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Türkiye, F-35 programının önemli ortaklarından biri. F-35 uçaklarının elektronik har sistemlerinde TAI ile birlikte desteklerimiz olacak. Bu projeninin önemli bir parçasıyız. Dışında bırakılmamız programı çökertir” dedi.

Afrin operasyonu nedeniyle bazı batılı ülkelerin Türkiye’ye örtülü ambargo uygulamasını gündeme almalarının sorulması üzerine Görgün, “ASELSAN’ın kuruluşu, Türkiye’ye karşı uygulanan bir ambargo ile başlamış. Biz bütün bunlara hazırlıklıyız. Geçici bazı yaklaşımlar olabilir. Ama bizi darboğaza sokacak bir durumu gözlemlemiyoruz. Yurt dışından alternatifli alım yapıyoruz. 63 ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçen yıl üretemimizin yüzde 15’ini ihraç ettik” dedi.



Halka arz edilecek

ASELSAN’ın hisselerinin yüzde 15’inin borsada işlem gördüğünü dile getiren Görgün, yüzde 15’inin daha halk arz edileceğini söyledi. Görgün, “Şu anda en önemli gündememiz halka arz sürecini sağlıklı yönetmek. New York, Londra ve Boston gibi borsalarda satışa çıkılacak. Bu süreçte yabancı fonların ilgi göstereceğini sanıyorum. Yıllardır güven veren ve kazandıran bir şirket olduk” diye konuştu. Görgün, hisse senetlerinin yabancı fonlara satışı ile TSK Güçlendirme Vakfı’nda olan yönetim yapısının değişmeyeceğini dile getirdi.

Görgün, Linkedin üzerinden kurumun başarılı çalışanlarına yurtdışından teklifler geldiğini belirterek, “Bunun için ulusal bazı tedbirlerin alınması gerekir” dedi.

Tanklara kalkan

Görgün, Afrin operasyonunda gündeme gelen M-60 tanklarını koruma sistemlerini yerinde tanıttı. Pulat anti tank koruma projesi çerçevesinde tankların üzerineki altı noktaya koruma sistemleri yerleştirildi. Bu tanklara, bir füze atışı olduğunda sistem radar ile bunu tespit edecek. Tanka yerleştirilen sistem, atış yaparak füzeyi imha edecek.

Tanıtılan bir başka sistem ise ATOM 35 mm parçacıklı mühimmat oldu. Bu akıllı mühimmat, içindeki saniye ayarlı program ile hedefi yaklaşırken havada vuruyor.

FETÖ taraması

Görgün, kurumdaki FETÖ ile iltisaklı personelin ayıklanması ve intiharlarla ilgili başlatılan soruşturma konusunda, özetle şunları söyledi: “İnsan kaynakları birimimiz, tüm personeli taramaya devam ediyor. İstihbari olanlar dahil bir çok kaynaktan gelen bilgiler var. Bu dinamik bir süreç. FETÖ iltisaklı kişilerin iş akitlerine son verildi. İntiharlar konusunda göreve başladıktan sonra insan kaynaklarından rapor istedik. Her iki konu savcılıkta. ”