Aman dolandırılmayın! İşte isim isim Çiftlik Bank benzeri 11 girişim

TOPLADIĞI 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlik Bank benzeri 11 yapının daha olduğunu Bakan Tüfenkçi açıklamıştı. O 11 girişimin isimleri ve şu anki faaliyet durumları ortaya çıktı.

ÇİFTLİK BANK OYUNUNA BENZER 11 OYUN DAHA VAR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son dönemde Türkiye'nin gündemine oturan Çiftlik Bank hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tüfenkci, "Bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim var" dedi.

İŞTE ÇİFTLİK BANK BENZERİ OYUNLAR

-Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık

-Ekolium Bilişim Yazılım Tarım ve Hayvancılık

-UKASH İnternet Hizmetleri

-SKP Teknoloji Sanal Market

-CashÇiftlik

-Maden.im

-Elit Çiftlik

-ÇiftlikShop

-ÇiftlikMania

-Bizim Tavuklar

-Çılgın Tavuklar

ÇOĞU SİTELER KAPATILMIŞ

Tespit edilen 11 girişiminin bir çoğu sitesini kapatırken, açık olanların da üye almadığı görülüyor. Sadece "Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık" adlı siteye ulaşılıyor. Sitede üyelik için en az ödeme miktarı 250 TL.

'Çılgın Tavuklar' ise açık ancak para yatırma işlemi yapılamıyor.