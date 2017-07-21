Almanya'dan yine küstah çıkış! Bu kez silah projesiyle tehdit ettiler

BÜYÜKADA krizi sonrası Almanya ile Türkiye arasındaki gerginlik büyüyor. Dünkü restleşmenin ardından bugün Almanya'dan yine küstah bir açıklama geldi. Reuters'ın haberine göre Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, "Alman Hükümeti Türkiye'den gelen tüm savunma projesi başvurularını gözden geçiriyor." dedi.

ALMAN GAZETENİN İDDİASI: TÜRKİYE İLE SİLAH ANLAŞMASI ASKIYA ALINDI

Alman gazetesi Bild, Türkiye ile büyüyen gerginlik nedeniyle Almanya'nın Ankara ile arasındaki silah anlaşmalarını askıya aldığını yazdı.

Habere göre karar, yürürlükte olan anlaşmaların yanı sıra planlama aşamasında olan silah projelerini de kapsıyor. Alman hükümeti bu konuda bir açıklama talebine yanıt vermedi.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE YATIRIM ENGELİ TEHDİDİ

Almanya dün Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını uyarmış ve Türkiye'deki Alman yatırımlarını engelleyebilecek nitelikte bazı önlemler alabileceğini ifade etmişti.

Berlin, içlerinde bir Alman vatandaşının da bulunduğu bazı insan hakları aktivistlerinin Türkiye'de terör örgütü bağlantıları suçlamasıyla tutuklanmasını protesto ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit ettiğini söyleyerek Türkiye'nin karşılık vereceğini belirtmişti.