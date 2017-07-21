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Almanya'dan yine küstah çıkış! Bu kez silah projesiyle tehdit ettiler

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, Almanya hükümetinin Türkiye'den gelen tüm silah projesi başvurularının yeniden gözden geçirileceğini açıkladı

Almanya'dan yine küstah çıkış! Bu kez silah projesiyle tehdit ettiler

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, Almanya hükümetinin Türkiye'den gelen tüm silah projesi başvurularının yeniden gözden geçirileceğini açıkladı

21 Temmuz 2017 Cuma 13:12
Almanya'dan yine küstah çıkış! Bu kez silah projesiyle tehdit ettiler
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BÜYÜKADA krizi sonrası  Almanya ile  Türkiye arasındaki gerginlik büyüyor. Dünkü restleşmenin ardından bugün  Almanya'dan yine küstah bir açıklama geldi.  Reuters'ın haberine göre Alman  Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, "Alman Hükümeti  Türkiye'den gelen tüm savunma projesi başvurularını gözden geçiriyor." dedi.

ALMAN GAZETENİN İDDİASI: TÜRKİYE İLE SİLAH ANLAŞMASI ASKIYA ALINDI

Alman gazetesi Bild,  Türkiye ile büyüyen gerginlik nedeniyle  Almanya'nın  Ankara ile arasındaki silah anlaşmalarını askıya aldığını yazdı.

Habere göre karar, yürürlükte olan anlaşmaların yanı sıra planlama aşamasında olan silah projelerini de kapsıyor. Alman hükümeti bu konuda bir açıklama talebine yanıt vermedi.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE YATIRIM ENGELİ TEHDİDİ

Almanya dün  Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını uyarmış ve  Türkiye'deki Alman yatırımlarını engelleyebilecek nitelikte bazı önlemler alabileceğini ifade etmişti.

Berlin, içlerinde bir Alman vatandaşının da bulunduğu bazı insan hakları aktivistlerinin  Türkiye'de terör örgütü bağlantıları suçlamasıyla tutuklanmasını protesto ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise  Almanya'nın  Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit ettiğini söyleyerek  Türkiye'nin karşılık vereceğini belirtmişti.

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