Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102383
ALTIN
146.345
DOLAR
3.5155
STERLİN
4.7398
EURO
4.1762
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Almanya'daki seçimde Türkiye'den bir isme sürpriz oy çıktı

Almanya'da Federal Meclis seçiminde seçmenlerden biri, "Parti Galatasaray, Başkan Gomis" yazarak oy verdi

Almanya'daki seçimde Türkiye'den bir isme sürpriz oy çıktı

Almanya'da Federal Meclis seçiminde seçmenlerden biri, "Parti Galatasaray, Başkan Gomis" yazarak oy verdi

24 Eylül 2017 Pazar 17:15
Almanya'daki seçimde Türkiye'den bir isme sürpriz oy çıktı
banner404

ALMANYA halk, 19. dönem Federal Meclis'i belirlemek için sandık başına gitti. Seçimde Türk kökenli 92 aday seçime katılırken seçimde Türk kökenli 720 bin Alman vatandaşı oy kullanabilecek.
"PARTİ GALATASARAY, BAŞKAN GOMİS"

Seçimde bir seçmen, "Parti  Galatasaray, Başkan Gomis" yazarak  Galatasaray'ın Fransız santrforu Bafetimbi Gomis'e oy verdi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sarı KırmızılılarGalata SarayGalatasarayG.sarayAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'den 'tarım' seferberliği
CHP'den 'tarım' seferberliği
Habur’da tatbikat 8’inci gününde
Habur’da tatbikat 8’inci gününde
34 bin kişi geri döndü
34 bin kişi geri döndü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim