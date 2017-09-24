Almanya'daki seçimde Türkiye'den bir isme sürpriz oy çıktı

ALMANYA halk, 19. dönem Federal Meclis'i belirlemek için sandık başına gitti. Seçimde Türk kökenli 92 aday seçime katılırken seçimde Türk kökenli 720 bin Alman vatandaşı oy kullanabilecek. "PARTİ GALATASARAY , BAŞKAN GOMİS"

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