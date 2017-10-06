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Alman kamu çalışanlarına Türkiye uyarısı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti içişleri bakanlığı, çalışanlarına gönderdiği yazıyla Türkiye'ye seyahat edecekleri uyardı. Bakanlık, kamu çalışanları için Türkiye'nin riskli ülkeler arasında olduğunu duyurdu

Alman kamu çalışanlarına Türkiye uyarısı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti içişleri bakanlığı, çalışanlarına gönderdiği yazıyla Türkiye'ye seyahat edecekleri uyardı. Bakanlık, kamu çalışanları için Türkiye'nin riskli ülkeler arasında olduğunu duyurdu

06 Ekim 2017 Cuma 18:47
Alman kamu çalışanlarına Türkiye uyarısı
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ALMANYA ile Türkiye ilişkilerine zarar verecek yeni bir adım daha atıldı. Almanya'nın en kalabalık nüfusuna sahip Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri bakanlığı kamuda çalışanlara gönderdiği yazıyla Türkiye'nin riskli ülkeler arasında olduğunu bildirdi. Bild'in internet sayfasında yer alan habere göre Türkiye'de tatil yapacak memurları uyaran bakanlık, istihbarat gibi hassas görevlerde bulunan çalışanların Türkiye'de tatil yapmaları durumunda bilgisayarlarını ve hatta zorunlu olmadıkça cep telefonunu yanlarına almamalarını istedi.

TÜRK İSTİHBARATI SİZİ SORGULAYABİLİR 
'Genel güvenlik ve seyahat bilgisi özellikle de güvenlik riski bulunan ülkeler için' başılığıyla kaleme alınan yazıda, Türkiye'de tatil yapacakların istihbarat tarafından sorgulanabileceğine işaret ediliyor. Türkiye ile birlikte Rusya'ya seyahat edecek memurların özellikle de istihbarat ve emniyet gibi güvenlik açısından hassas alanlarda çalışacakların tatil maksatlı seyahatlerinde yaptıkları görev ile ilgili kimlik ve benzeri dokümanları da yanlarına almamaları öneriliyor. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi KRV Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul gönderilen yazıya gerekçe olarak da, son dönemde Türkiye'nin KRV eyaletindeki kamu çalışanlarından yaptıkları görevleriyle ilgili bilgi alınmaya çalıştığı iddiasını gösterdi.

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TürkiyeGüvenlik Riski UyarısıKRVHerbert ReulAlmanya
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