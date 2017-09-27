Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Lala Hüseyin Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarından Yenimahalle istikametine girmek için yönelen ve alkollü olduğu öne sürülen Mehmet A. yönetimindeki 43 AB 678 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 43 HU 600 plakalı araca ardından da 43 BH 504 plakalı araca çarptı. Otomobil son olarak 07 BF 825 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu öğrenilirken, araçtaki alkol şişeleri gözlerden kaçmadı. Kaza sonucu toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi.