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Alışveriş merkezinde tartıştığı kişiyi bıçakladı

Ersin K. (34)alışveriş merkezi içinde tartıştığı Ünsal İ.'yi (24) bacağından bıçakladı

Alışveriş merkezinde tartıştığı kişiyi bıçakladı

Ersin K. (34)alışveriş merkezi içinde tartıştığı Ünsal İ.'yi (24) bacağından bıçakladı

08 Aralık 2017 Cuma 19:12
Alışveriş merkezinde tartıştığı kişiyi bıçakladı
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OLAY, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Ersin K. ile Ünsal İ. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ersin İ. üzerinde taşıdığı bıçakla Ünsal İ.'yi sol bacağından bıçakladı. Yaralanan Ünsal İ., 112 acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, Ersin K.'yİ gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alışveriş MerkeziTartıştı
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