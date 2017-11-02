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Alışveriş merkezinde silahlı şahıs paniği! Ekipler olay yerinde...

Bahçelievler'de bir alışveriş merkezinde silahlı şahsı olduğu iddiası üzerine güvenlik görevlileri alarma geçti. Alışveriş merkezi boşaltılırken ekipler, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı

Alışveriş merkezinde silahlı şahıs paniği! Ekipler olay yerinde...

Bahçelievler'de bir alışveriş merkezinde silahlı şahsı olduğu iddiası üzerine güvenlik görevlileri alarma geçti. Alışveriş merkezi boşaltılırken ekipler, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı

02 Kasım 2017 Perşembe 18:38
Alışveriş merkezinde silahlı şahıs paniği! Ekipler olay yerinde...
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BAHÇELİEVLER'DE bir alışveriş merkezinde silahlı şahsı olduğu iddiası üzerine güvenlik görevlileri alarma geçti. Alışveriş merkezi boşaltılırken ekipler, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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BahçelievlerAlışveriş Merkeziçalışma
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